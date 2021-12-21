Белгород, 21 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Около 1,166 млн рублей задолжал за электроэнергию житель Белгорода. Оплатить услугу его побудил запрет на сделки с недвижимостью, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе регионального УФССП.

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В отношении мужчины, не желавшего добровольно погашать долг, было возбуждено исполнительное производство. По запросу судебного пристава выяснилось, что в собственности у должника есть два земельных участка и три здания. Пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с этими объектами недвижимости.

Когда белгородцу потребовалось снять запрет с имущества, ему пришлось полностью оплатить долг, а также дополнительно 81 тысячу рублей в качестве исполнительского сбора.