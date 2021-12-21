Москва, 21 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. России надоело манипулирование США нормами международного права. Об этом заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Kremlin.ru Влаимир Путин

По его словам, американцы действуют за тысячи километров от своей национальной территории.

«И когда им мешают международное право и Устав ООН, объявляют всё это устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные правила международные. Такие манипуляции надоели», — сказал Путин.