* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Член руководства международной организации «Врачи без границ» заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осознают важность функционирования системы здравоохранения, добавив, что радикалы не нарушали гуманитарных соглашений.

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Как сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним», Кристофер Стоукс, представитель организации «Врачи без границ», заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понимают важность системы здравоохранения и позволяют женщинам работать в больницах.

Он добавил, что исламисты никогда не нарушали гуманитарных соглашений, достигнутых ими с организацией «Врачи без границ» в 2016 году, и продолжают их соблюдать после прихода к власти.

«После того, как наша больница в Кундузе была разрушена в результате авиаудара США, мы достигли договоренностей [с США] о недопущении впредь подобных инцидентов», — сказал в интервью ТАСС Стоукс.

«Поэтому мы вместе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), американцами и афганским правительством приняли комплект документов по защите наших больниц, машин скорой помощи, пациентов и персонала, — добавил он. — Действие этих соглашений продолжаются, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему их придерживаются; не было предпринято никаких нападений или иных посягательств со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на персонал или инфраструктуру «Врачей без границ».

Он сказал, что после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане ситуация в стране стала безопаснее, но работа по оказанию помощи усложнилась из-за экономического кризиса и санкций.

С падением Кабула правительство США конфисковало афганские активы на 10 миллиардов долларов под предлогом прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).