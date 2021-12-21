Сан-Франциско, США, 21 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:98.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 30 очков. В составе «Сакраменто» защитник Тайрис Халибёртон набрал 24 очка.

«Голден Стэйт» одержал 25-ю победу в 31 матче и занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Сакраменто» потерпел 19-е поражение в 32 играх и идёт на 24-м месте.

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