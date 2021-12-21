Сеул, , 13:59 — REGNUM Корейская конфедерация профсоюзов (KCTU) выступила против кандидатуры экс-главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда (МОТ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, члены конфедерации уведомили Международную организацию труда и Международную конфедерацию профсоюзов о своём решении 20 декабря.

По мнению представителей KCTU, Кан Гён Хва не подходит на должность главы МОТ в связи с нехваткой опыта и соответствующих качеств.

Отметим, что на прошлой неделе экс-глава МИД Южной Кореи посетила штаб-квартиру Корейской конфедерации профсоюзов с целью поддержки её кандидатуры на пост генерального директора Международной организации труда.