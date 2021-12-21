Сеул, 21 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Корейская конфедерация профсоюзов (KCTU) выступила против кандидатуры экс-главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда (МОТ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным источников, члены конфедерации уведомили Международную организацию труда и Международную конфедерацию профсоюзов о своём решении 20 декабря.

По мнению представителей KCTU, Кан Гён Хва не подходит на должность главы МОТ в связи с нехваткой опыта и соответствующих качеств.

Отметим, что на прошлой неделе экс-глава МИД Южной Кореи посетила штаб-квартиру Корейской конфедерации профсоюзов с целью поддержки её кандидатуры на пост генерального директора Международной организации труда.