Улан-Удэ, 21 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Несмотря на довольно сложную ситуацию с распространением коронавируса, сложившуюся в Бурятии, глава республики Алексей Цыденов на очередном заседании оперативного штаба предложил рассмотреть возможность посещения родителями новогодних утренников в детских садах и в первых классов общеобразовательных школ. Подробности сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Novorosinform.org Новогодний утренник

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По итогам обсуждения принято решение разрешить допуск одного из родителей и родственников с условием наличия документации о вакцинации или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции за последние 6 месяцев, либо при наличии отрицательного результата анализа теста на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не ранее чем 48 часов до начала мероприятия.

Все мероприятия пройдут с соблюдением профилактических мер.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Бурятии продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 21 декабря, подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составляет уже 2350 человек.

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