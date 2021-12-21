Стокгольм, 21 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. 21 декабря в Ассоциации органов областного и муниципального управления Швеции объявили о заключении соглашения с профсоюзами, согласно которому пенсия в стране увеличится для 1,2 миллионов бюджетников. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Швеция

«С нашей точки зрения, это необходимое изменение», — заявил в эфире радиостанции председатель организации Андерс Кнапе.

Отмечается, что переговоры были тяжелыми, поскольку Ассоциации органов областного и муниципального управления Швеции пришлось вести переговоры с 25 профсоюзами. В среднем пенсия для бюджетников вырастет примерно на 1,5%.

Профсоюзы и работодатели, а также договорились о возможности того, что работодатели в частном секторе, не смогут предоставить трех выбранным сотрудникам иммунитет от увольнения в связи с сокращением штата.