Киев, 21 июня, 2024, 17:04 — ИА Регнум. На Украине возбудили уголовное дело против российского актёра Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», сообщает управление Службы безопасности страны (СБУ) по Волынской области.

Кадр из т/с «Универ» Виталий Гогунский в роли Кузи

СБУ заявила, что спецслужбы собрали «доказательную базу» на Гогунского, который «публично поддерживает» Россию. СБУ обвиняет 45-летнего уроженца Кременчуга Полтавской области в «оправдании действий России, коллаборационизме и пропаганде войны». Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Гогунского не пустили в Грузию. Актёр прилетел на съёмки, однако его под пограничным конвоем завели в самолёт, следующий обратно в Москву.

В марте СБУ заочно вынесла новые обвинения российскому актёру Владимиру Машкову из-за участия в предвыборной кампании Владимира Путина. Его заподозрили в нарушении двух статей УК Украины («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «пропаганда войны»).

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине всех российских сенаторов подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны. Всем членам Совета Федерации, поддержавшим возвращение в состав РФ бывших регионов Украины, были заочно предъявлены обвинения.