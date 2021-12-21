Ижевск, , 12:40 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 декабря прививку от коронавируса сделали 664 787 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцина от коронавируса Kraszdrav.ru

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Второй компонент препарата получили 498 859 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 1441 житель республики. 4408 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 114 868 человек. За указанный период ревакцинировались 162 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в Удмуртии провели 2 210 734 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5489 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5789 исследований.

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