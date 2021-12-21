Минск, 21 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Гражданка России София Сапега, которую в Белоруссии обвиняют в ряде преступлений, написала прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко. Об этом отчим Сапеги Сергей Дудич рассказал 21 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Kremlin.ru Александр Лукашенко

По его словам, какое-либо решение относительно судьбы его 23-летней падчерицы может быть принято только после суда. Близкие Сапеги, которую обвиняют по семи статьям белорусского уголовного кодекса, всё же надеются на помилование.

«Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать», — сказал Дудич.

Как сообщало ИА REGNUM, Софию Сапегу задержали в минском аэропорту вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Это произошло в мае после экстренной посадки лайнера авиакомпании Ryanair. Следственный комитет Белоруссии 20 декабря передал уголовное дело Сапеги прокурору для направления в суд.

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