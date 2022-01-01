Москва, 2 января, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Среди навыков и качеств, над которыми 2021 год заставил поработать жителей России больше всего — стрессоустойчивость (36%), на втором месте — обучаемость (24%), на третьем — адаптивность (23%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

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Персонал компаний также пытался приспособиться к новой реальности, работая над профессиональными и социальными навыками. 43% россиян в 2021 году уделяли внимание развитию как профессиональных навыков, так и навыков социального взаимодействия. 13% сосредоточились на soft skills, 22% — на hard skills.

В ушедшем 2021 году чаще остальных развивали профессиональные навыки (hard skills) мужчины и работники старше 45 лет. Развитию социальные навыков (soft skills) больше всего внимания уделяли женщины и работники до 34 лет.

Опрос проведен 14—17 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 323 населенных пунктах.

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