Москва, 21 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Потребность в медицинском кислороде за время пандемии выросла более чем в 15 раз. Об этом 21 ноября заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на «правительственном часе» в Госдуме.

(сс) Сергей Крестов Денис Мантуров

«К сожалению, пока актуален вопрос снабжения больниц медицинским кислородом, потребность в котором с начала пандемии выросла более чем в 15 раз», — заявил Мантуров.

«Ещё летом мы вывели все производственные площадки на предельную загрузку. Дополнительно организовали переброску и последующую медикализацию кислорода с предприятий металлургии, химии, оборонно-промышленного комплекса. Нам также помогают Министерство обороны РФ, Роскосмос, Росатом, и в том числе осуществляются поставки от наших зарубежных партнёров», — указал он.

В результате, по его словам, в осенний пик заболеваний Россия смогла выстоять, и теперь ситуация стабилизировалась.

«Если в октябре на особом контроле у нас было порядка 50 субъектов, то по состоянию на вчерашний день их число снизилось до семи», — подчеркнул министр.