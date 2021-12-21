Чебоксары, , 12:18 — REGNUM В Чувашии значительно снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. И в очередной раз подтверждены новые летальные исходы от COVID-19. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 21 декабря, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 45 738 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 20 декабря официально выявлен 91 носитель коронавируса, что на 11 меньше, чем было 19 декабря. Напомним, что на начало декабря выявляли более 140 случаев заражения в сутки.

Выздоровели в республике 39 949 человек, в том числе за последние сутки вылечились 77 жителей. Доля победивших коронавирус составила 87,34%.

Пандемия унесли жизни ещё 18 человек, всего умерли 3697 ковидных больных. Уровень смертности составил 8,08%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Моргаушском районе Чувашии в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения взамен старых фельдшерско-акушерских пунктов построили новые.