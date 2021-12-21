В Хакасии выявлен ещё 121 носитель коронавируса
Абакан, 21 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 121 носитель коронавируса, выздоровели 340 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 декабря в региональном правительстве.
Kraszdrav.ru
Коронавирус. Красноярск
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»
В Абакане за сутки COVID-19 диагностировали у 42 человек, в Саяногорске — у 20, в Черногорске — у 18.
За весь период пандемии в Хакасии коронавирус выявили у 52 765 человек (с начала 2021 года — у 35 213), выздоровели 48 466 жителей региона.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в республике было подтверждено 125 случаев заражения.