Абакан, 21 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 121 носитель коронавируса, выздоровели 340 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 декабря в региональном правительстве.

Kraszdrav.ru Коронавирус. Красноярск

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В Абакане за сутки COVID-19 диагностировали у 42 человек, в Саяногорске — у 20, в Черногорске — у 18.

За весь период пандемии в Хакасии коронавирус выявили у 52 765 человек (с начала 2021 года — у 35 213), выздоровели 48 466 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в республике было подтверждено 125 случаев заражения.