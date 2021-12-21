Луганск, 21 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков работают в районе села Клиновое в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Это зафиксировала Народная милиция Луганской Народной Республики, сообщили 21 декабря журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Lug-info.com Вывод Народной милиции ЛНР из зоны разведения

Представитель пресс-службы заявил, что мобильная группа РЭБ украинских силовиков, используя станцию «Буковель-АД», осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в районе населённого пункта Клиновое.

В ЛНР не раз заявляли о том, что украинские средства РЭБ мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения. Таким образом украинские силовики пытаются скрыть присутствие запрещённых Минскими соглашениями вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили об уничтожении 18 декабря двух украинских силовиков ответным огнём.

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