Томск, 21 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Торговый центр «Лента» в районе Южной площади горит в Томске. Информация о пожаре появилась в социальных сетях.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

По имеющейся информации, ТЦ расположен на улице Елизаровых. По данным областного главка МЧС, на момент прибытия первого подразделения шёл дым из-под крыши здания.

Подробности происшествия уточняются.

Читайте также: В общежитии университета имени Макарова в Петербурге произошел пожар