В Томске горит торговый центр
Томск, 21 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Торговый центр «Лента» в районе Южной площади горит в Томске. Информация о пожаре появилась в социальных сетях.
Наталия Николаева ИА REGNUM
Огонь
По имеющейся информации, ТЦ расположен на улице Елизаровых. По данным областного главка МЧС, на момент прибытия первого подразделения шёл дым из-под крыши здания.
Подробности происшествия уточняются.
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