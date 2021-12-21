Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM В общежитии для курсантов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Санкт-Петербурге произошел пожар. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Из-за пожара в общежитии были эвакуированы курсанты. Пресс-служба СЗТП

По предварительным данным, возгорание произошло 21 декабря в 02:34 мск в холле второго этажа общежития университета в поселке Стрельна. Загорелся диван, из-за чего из общежития было эвакуировано 720 человек.

«Очаг возгорания ликвидирован около 02:44 мск силами сотрудников университета», — уточнили в ведомстве.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, даст оценку действиям ответственных лиц, соблюдения ими противопожарной безопасности, при наличии оснований примет меры.

«Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», — заверили в ведомстве.