Каир, , 11:55 — REGNUM Группа оппозиционеров была осуждена в Египте за публикацию недостоверных материалов в сети. Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid.

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По данным журналистов, Верховный суд Египта приговорил активиста Алаа Абдель-Фаттаха к пяти годам тюремного заключения, а адвоката по правам человека Мохамеда Эль-Бакера и блогера Мохамеда Радвана, известного в сети под ником «Кислород», к четырем годам тюремного заключения за публикацию «ложных материалов и новостей, угрожающих национальной безопасности».

Согласно обвинительному заключению, осуждённые действовали в интересах террористических групп и «злоупотребляли социальными сетями».

Пользователи египетского сегмента сети раскритиковали приговор, который называют «интегрированным судебным и политическим фарсом». Официальные представители правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch призвали президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси отменить приговор и немедленно освободить активистов.