Москва, 21 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В топ-3 лучших страховых компаний 2021 года, по мнению жителей России, вошли «Росгосстрах» (17%), «Сбербанк страхование» (14%), третье место разделили «Альфа страхование» и «Согаз» (по 9%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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Не смогли назвать ни одну страховую компанию лучшей 22% опрошенных. Затруднились ответить 24%.

Имеют полис ОСАГО 32% граждан, 12% — полис добровольного медицинского страхования (ДМС). 11% — полис страхования жизни, 10% — полис добровольного автомобильного страхования (КАСКО, ДСАГО). Не имеют никакого страхового полиса кроме обязательного медицинского страхования (ОМС) 48%.

Опрос по телефону проведен 1 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России лидером среди самых надёжных страховых компаний стала группа «СОГАЗ».

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