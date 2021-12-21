Хартум, , 11:44 — REGNUM Министерство здравоохранения Судана сообщило, что 123 человека были ранены силами безопасности в столице страны — Хартуме и штате Кассала на востоке страны.

Протесты в Судане M.Saleh

Как сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на официальное сообщение минздрава, в Хартуме был ранен 121 человек, а в штате Кассала — два человека.

«Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в районах скопления демонстрантов в Хартуме», — цитирует телеканал заявление ведомства.

Напомним, 20 декабря в Судане прошли массовые митинги, в которых приняли участие тысячи демонстрантов. Толпа протестующих собралась у южных ворот президентского дворца в Хартуме, чтобы выразить свое неприятие политического соглашения, подписанного главнокомандующим армией Судана и премьер-министром, которое, по их мнению, узаконит режим военной диктатуры в стране. При разгоне демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.