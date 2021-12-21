Москва, 21 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. С принятием закона о наказании автолихачей — злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД) блогеры, треш-стримеры получат серьезный финансовый удар, кроме того «смогут даже присесть». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди»).

Кристина Уколова ИА REGNUM Дмитрий Певцов

«Законопроект немножко укорачивает этих лихачей, которые будут терпеть серьезные убытки, если выедут без прав, уже лишенные прав на дороги общего пользования и совершат серьезные правонарушения. Они получат очень серьезное финансовое наказание и могут и присесть», — отметил Певцов.

По его мнению, законопроект — это только начало борьбы в принципе с опасным блогерством.