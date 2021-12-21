Москва, 21 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Если РФ запретит импорт говядины, то это приведет к ее подорожанию в три-пять раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал инициативу депутата Госдумы Андрея Лугового (ЛДПР) предложившего запретить импорт в РФ молока и говядины, дабы нарастить собственное производство.

Alpha Говядина

«Конечно, инициатива многообещающая, однако иначе как популизмом ее не назовешь, — констатировал Ермоленко. — Мы действительно очень много импортируем говядины. Только по официальным данным 40%, преимущественно из Белоруссии. И мораторий на импорт действительно простимулирует увеличение поголовья крупного рогатого скота на убой. Но какой ценой? Чтобы получить достаточное количество животных на убой, нужно как минимум иметь достаточное количество коров, которых необходимо покрыть (на эту процедуру животноводы затрачивают 1−2 месяца). Дальше корова вынашивает телёнка, это ещё 9 месяцев. Дальше мы бычков должны вырастить — в зависимости от породы на это уйдет 18−24 месяцев. Затем идёт заключительный откорм, а это ещё три месяца. Итого, чтобы просто вырастить на убой скот, нам нужно минимум 27 месяцев (а это почти 2,5 года). Готово ли население России жить в дефиците говядины, при том что он спровоцирует дикий рост цены в 3−5 раз? Конечно, нет».

Как полагает Ермоленко, РФ ещё не готова к таким радикальным мерам, а поэтому, если и вводить мораторий на импортную говядину, то только постепенно.

«А поголовье коров на сегодняшний день у нас все ещё в дефиците, и чтобы его восполнить при той поддержке, которая идёт от государства, потребуется как минимум 10 лет», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 5 декабря 2021 года Россия поставила за рубеж мясо на 1,02 млрд долларов.