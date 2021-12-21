Париж, 21 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс с 20 по 23 декабря отправилась с визитом в Армению, сообщает Le Figaro.

Valeriepecresse.fr Валери Пекресс

Валери Пекресс демонстрирует поддержку христианам Востока.

«Армения в опасности. Это была земля мучеников во времена Османской империи. Страна подвергается преследованиям и со стороны ее соседа Азербайджана, и особенно со стороны Турции. Мы здесь, в эпицентре войны цивилизаций», — говорится в заявлении Валери Пекресс.

В этой первой поездке за границу в сопровождении бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье кандидат в президенты Франции также желает продемонстрировать свое видение Европы и европейской внешней политики перед лицом нынешней напряженности в отношениях с Турцией.

Напомним, ранее поездку в Армению совершил Эрик Земмур, кандидат в президенты Франции.