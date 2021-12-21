Уфа, , 11:16 — REGNUM Ёлка главы Башкирии, а также ёлки для одаренных детей и детей-инвалидов будут проходить в альтернативном формате в Уфе. Об этом 21 декабря сообщила начальник управления образования Уфы Елена Хаффазова на оперативном совещании в городской администрации.

Дед Мороз и дети Дубровин Илья © ИА REGNUM

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Сообщается, что 25 декабря на площадках ледовых городков каждого района пройдут театрализованные представления с вручением подарков.

«Если же ребенка на мероприятии не будет, подарки будут доставлены по месту жительства», — приводит пресс-служба слова Хаффазовой.

С 10 по 30 декабря в Уфе проходит акция «Подари Новый год детям» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Детей из Уфы на дому поздравляют Дед Мороз и Снегурочка и дарят им подарки.