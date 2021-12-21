Москва, 21 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Физический поток газа, идущий по газопроводу Ямал — Европа в Германию, остановился из-за отказа Газпрома бронировать мощности прокачки на 21 декабря. Таковы данные газотранспортного оператора Gascade.

Kremlin.ru Газопровод

Физический поток газа в Германию формируется как разность между реноминациями, то есть уточнёнными заявками на поставку в прямом и обратном направлениях. Пока не начались реверсные поставки по газопроводу в обратном направлении в Польшу, движения газа по трубе нет.

С 17 декабря Газпром снижал объём бронирования транзита газа по газопроводу Ямал — Европа. На аукционе «на день вперёд» компания также не бронировала мощности, но на внутридневных торгах заказала прокачку в объёме 26,8 млн кубометров против 31,4 млн кубометров в предыдущие дни. Затем мощности прокачки снизились до 5,2 млн кубометров 18 декабря, 4,2 млн кубометров 19 декабря и 3,8 млн кубометров 20 декабря.

В декабре Газпром посуточно бронировал на аукционе мощности по прокачке газа по Ямалу — Европе, в ноябре — не заказывал заранее дополнительные мощности по прокачке газа через Польшу на декабрь. В компании тогда пояснили, что дополнительные мощности можно бронировать на короткий срок.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод Ямал — Европа идёт через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию, его проектная мощность — 32,9 млрд кубометров газа в год.

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