Москва, 21 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В 2021 году участники программы продвижения продукции АПК в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» заключили сделки на 2,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-центр Российского экспортного центра (РЭЦ) со ссылкой на заявление вице-президента РЭЦ Алексея Солодова.

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На последнем в 2021 году заседании экспертной комиссии по отбору компаний на размещение продукции АПК в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом было отмечено, что всего за 2021 год было проведено 15 заседаний, на которых рассмотрели 200 заявок от 113 отечественных производителей АПК, стремящихся найти своего покупателя за рубежом.

«Для сравнения: в 2020 году в РЭЦ поступило 157 заявлений от 93 компаний. Главным показателем эффективности программы является сумма контрактов, подписанных участниками программы, и за этот год компании заключили сделки на почти 2,3 млрд рублей. Активнее всего российские производители находят клиентов в ОАЭ. Расширение нашей программы за счет открытия четвертого павильона в Египте должно в следующем году помочь еще большему числу компаний выйти на зарубежные рынки», — подвел итоги года вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

На 15-ом заседании комиссия рассмотрела восемь заявок от семи компаний, из них три в КНР, по две — в ОАЭ и в Египет и одна во Вьетнам. В результате было одобрено семь заявок от шести компаний.

Таким образом, среди новых экспонатов демонстрационно-дегустационных павильонов появится продукция следующих компаний: ООО «Гринвайз» (производитель растительных, гибридных и клеточных альтернатив мясу. Компания представит растительные джерки в павильоне в Египте); ООО «ЭКСПОРТ-Юнион» (псковский производитель нектаров из дикорастущих ягод. Продукция компании будет представлена в павильоне в Шанхае); АО «ОРЕЛМАСЛО» (предприятие, занимающееся переработкой семян рапса и подсолнечника, представит рапсовое масло в Китае); ООО «СЛАДПРОМ» (основанная в 2001 году самарская компания, производящая кондитерские изделия. Производитель направит печенье и зефир в павильон Вьетнама); ГК «Ура! Кондитеры» (ИП Валеев Т.Р.) — уральская кондитерская фабрика (компания представит свое печенье сразу в 2 странах: Китае и ОАЭ).

Кроме того, компания СМАРТ (ИП Волков А.Е.), представляющая свою продукцию в павильонах КНР, Вьетнама и ОАЭ, расширит географию и направит семена подсолнечника, тыквы и жареный арахис в павильон Египта.

Напомним, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта, консолидирующим группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

РЭЦ реализует программу по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах.

Список мест размещения постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК: Китайская Народная Республика, Шанхай; Объединенные Арабские Эмираты, Дубай; Социалистическая Республика Вьетнам, Хошимин; Арабская Республика Египет, Каир (Новый Каир).

При размещении продукции в павильонах компании получают: бесплатную инфраструктуру павильонов (площади, оборудование, содержание павильона, стендов и иного оборудования); продвижение и маркетинговую поддержку павильонов со стороны РЭЦ; поиск потенциальных покупателей продукции со стороны РЭЦ; помощь в проведении промо-акций со стороны РЭЦ в рамках павильона.