Лондон, 21 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Тысяча кубометров природного газа стала стоить больше $1800 на открытии торгов в Европе 21 декабря. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Так, в 10:01 мск цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах стоила $1803 за тысячу кубометров. Исходя из текущего обменного курса евро к доллару, это соответствует €154,35 за МВт·ч.

Цена на газ превысила $1800 впервые с начала октября. Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на открытии торгов цена на газ в Европе поднялась выше отметки $1700 за 1 тыс. кубометров.

Ранее компания «Газпром» не забронировала мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 21 декабря. Утром остановился физический поток газа по газопроводу, идущему в ФРГ. Кроме того, не были забронированы дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе.

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