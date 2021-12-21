София, , 10:43 — REGNUM Неизвестные злоумышленники похитили в Софии элитный внедорожник, принадлежащий бывшему президенту Болгарии Росену Плевнелиеву. Об этом 21 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Как утверждают правоохранители, угон автомобиля был осуществлен с платной автостоянки на территории одного из крупных торговых центров болгарской столицы. При этом воры использовали самую современную технику, сумев перехватить сигнал электронного ключа транспортного средства и открыть заградительные сооружения парковки.

«По всей видимости, за нашей машиной следили, хотели завладеть именно ею», — заявила супруга экс-президента Десислава Банова.

К поискам автомобиля подключены представители болгарских спецслужб. По некоторым данным, ранее с территории указанной парковки были похищены три авто представительского класса.

Росен Плевнелиев возглавлял Болгарию в 2012—2017 годах. В настоящее время он занимается предпринимательской деятельностью.