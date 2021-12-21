Новосибирск, 21 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительное финансирование на капитальный ремонт школ. Соответствующее решение принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

«Принято решение направить Новосибирской области 980 млн рублей в 2022—2023 годах на капитальный ремонт 25 школ», — уточнил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

В министерстве образования Новосибирской области отметили, что на ремонт кровель и замену оконных блоков в зданиях образовательных организаций в 2021 году направлено почти 129 млн рублей, выделена субсидия из федерального бюджета в размере 81,4 млн рублей — на благоустройство зданий школ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. Также в 2021 году из резервного фонда региона на аварийно-восстановительные работы по ремонту учреждений выделено 118,3 млн рублей. В 2021 году на ремонты образовательных организаций в шести муниципалитетах региона было направлено почти 79 млн рублей.