Стокгольм, , 10:14 — REGNUM 20 декабря телеканал SVT смог узнать, что в лене Стокгольм акушерки с почасовой оплатой труда нанимаются в родильные отделения с помощью предложения, разосланного по SMS. Таким образом, местные власти пытаются решить проблему нехватки персонала.

Стокгольм Natalia Semenova

Одна из частных компаний по трудоустройству разослала текстовые сообщения акушеркам по всей Швеции, предлагая поработать до конца марта. Будущим сотрудникам обещают высокую оплату труда, оплачиваемые переезд и проживание.

Как отмечают журналисты, впервые за несколько лет роддома в Стокгольме нанимают акушерок «со стороны».

Журналисты SVT также попытались связаться с представителями местной администрации. Однако в ответ столичные власти предложили журналистам звонить в те больницы, от имени которых рассылались уведомления о приеме на работу.