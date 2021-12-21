Стокгольм, , 10:11 — REGNUM В шведском Кристианстаде директора одной из местных школ называли «убийцей», в то время как по всему Сконе (самом южном лене Швеции) директора получают электронные письма с угрозами от противников вакцинации, которые недовольны иммунизацией детей в школах. Об этом 20 декабря сообщили журналисты телеканала SVT.

Вакцина

Всего журналисты опросили 211 руководителей школ. Им задавали вопросы «Подвергались ли вы угрозам или давлению в связи с вакцинацией детей?» и «Как это проявлялось?». Отмечается, что только треть директоров прислали ответы. Их них 19 человек сообщили, что испытали на себе давление со стороны антиваксеров в разной форме, в том числе прямые угрозы.

«Были как дружелюбные, так и недружелюбные мнения о том, что школах не следует проводить вакцинацию или что «школам следует наплевать на это», — написал в опросе директор одной из школ, расположенных в Мальмё.

Один из директоров в Кристианстаде, которого назвали «убийцей», уже написал заявление в полицию.

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