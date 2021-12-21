Варшава, 21 декабря 2021, 09:32 — REGNUM Бурю возмущения в среде сторонников правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) вызвало выступление на митинге в защиту свободы слова одного из лидеров оппозиции, бывшего председателя Евросовета Дональда Туска. Он процитировал стихотворение польского поэта Чеслава Милоша, которое можно расценить как угрозу президенту Польши Анджею Дуде.
В воскресенье, 19 декабря, на митинге в защиту свободы СМИ, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, обращаясь к «жителю президентского дворца и его властителю» процитировал стихотворение Чеслава Милоша «Обижающему», в котором есть слова про «крепкий шнур и согнутую весом ветвь». Это было расценено как призыв к насильственным действиям в отношении представителей и сторонников власти.
«Мы сметем эту злую власть, от них не останется и следа», — заявил на митинге лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск, передаёт «Польское радио».
"Пожелать противнику смертной казни. Публично. Мы привыкли ко многим вещам от Дональда Туска, но это… И пусть никто не пытается убедить меня, что Милош на самом деле писал не об этом», — написал в Twitter глава кабинета президента Польши Павел Шрот.
19 декабря в Варшаве и многих других городах Польши прошли митинги оппозиции против поправок в закон о СМИ. Парламентарии планируют внести поправки, затрудняющие работу в Польше иностранных телеканалов. По мнению оппозиции, целью власти является телеканал TVN, принадлежащий американскому концерну Discovery.
Польский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Чеслав Милош написал стихотворение «Обижающему» в 1950 году, живя в эмиграции.