Ростов-на-Дону, , 09:05 — REGNUM Ростову-на-Дону для бесперебойной работы общественного транспорта автобусов хватает. Большой проблемой на протяжении долгого времени остаётся сильный кадровый дефицит в компаниях, занимающихся пассажирскими перевозками. Об этом заявили в городской администрации столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Водитель автобуса в маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Несмотря на достаточное количество транспортных средств, основная причина недовыпуска — дефицит водительского состава (около 46% от фактической потребности). Проблема обусловлена отсутствием у предприятий возможности обеспечить конкурентный уровень заработной платы по сравнению с грузоперевозками и такси», — поясняют власти.

Чтобы выйти из ситуации, достигнута договорённость с городской службой занятости населения о подготовке 40 водителей общественного транспорта в 2022 году.

Ещё одной мерой улучшения транспортного обслуживания стало повышение платы за проезд. Благодаря этому положительная динамика работы городского транспорта в вечернее время была достигнута. Однако время ожидания автобусов на отдельных маршрутах по-прежнему достигает 30 минут.

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