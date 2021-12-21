Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Ростовской области с января по ноябрь 2021 года родилось более 33 тыс. детей. Среди новорождённых мальчиков больше, чем девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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«Среди новорождённых более 17 тыс. мальчиков и почти 16 тыс. девочек. Тенденция появления на свет большего количества мальчиков сохраняется уже несколько лет», — отметила начальник управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко.

Среди самых популярных имён — Артём, Александр, Михаил, Софья, Мария, Ева. Также зарегистрированы имена Лазарь, Изумруд, Август, Луна, Каталина, Ариадна.

ИА REGNUM напоминает, что за весь 2020 год на Дону родилось более 36 тыс. детей. Среди новорождённых — 221 двойня и три тройни.