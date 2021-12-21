Москва, 21 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Телефонные мошенники стали под видом сотрудников российских государственных органов звонить жителям РФ предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж, рассказали «Известиям» в ВТБ.

Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонное мошенничество

Так, войдя в доверие в ходе телефонного разговора, мошенники просят уточнить номер банковской карты «для зачисления денежных средств», а также продиктовать им код из СМС. С помощью этих данных злоумышленники могут похитить средства.

«В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения, ведь финансовый год уже закрывается и наступает пора предпраздничных покупок», — отметили в ВТБ.

В Центробанке подтвердили, что несуществующие выплаты гражданами предпенсионного возраста за рабочий стаж — один из сценариев, который используют злоумышленники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Следственном департаменте МВД России заявили, что мошенники, действующие дистанционно, выманили у жителей России 45 млрд рублей за 11 месяцев 2021 года.

Каждый седьмой житель России столкнулся с телефонными мошенниками, таковы данные различных исследований. При этом половина потерпевших добровольно передала злоумышленникам секретную информацию, коды и пароли.

Читайте также: Эксперты оценили потери жителей России от поддельных платежных систем