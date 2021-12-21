Нью-Дели, , 08:52 — REGNUM Первую батарею российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» дислоцировала в понедельник, 20 декабря, Индия в штате Пенджаб, который находится на западе страны. Об этом 21 декабря сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

«Первая батарея С-400 дислоцируется в секторе Пенджаба. Эта ЗРС будет способна отражать воздушные угрозы со стороны как Пакистана, так и Китая», — говорится в сообщении.

При этом ранее заместитель главы МИД Индии Харш Шрингла рассказал, что российская сторона начала поставку в страну ЗРС С-400.

Отметим, контракт на поставку Россией в Индию пяти ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.