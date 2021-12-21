Абу-Даби, 21 декабря, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Китаянка Ши Тинмао была названа лучшей женщиной-дайвером 2021 года на Чемпионате мира по водным видам спорта FINA 2021 года, состоявшемся в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает агентство Синьхуа.

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Награждение состоялось вечером 17 декабря, таким образом уже шестой раз подряд китаянка получила награду. Ши завоевала четыре золотые олимпийские медали как в индивидуальном, так и в синхронном прыжках с трехметрового трамплина в Рио и Токио.

Другой китайский дайвер Се Сыи стал вторым лучшим дайвером года среди мужчин на чемпионате. Он выиграл золотые медали как на мужском индивидуальном, так и на синхронном трехметровом трамплине в Токио.

Чжао Вэньцзин и Не Юди, тренеры Ши и Се, получили награды тренеров лучшей женщины-дайвера и лучшего мужчины-дайвера соответственно соответствующем мероприятии.