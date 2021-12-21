Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Запуск космических ракет, специально подготовленных для съёмок кинофильма в космосе, осуществлять в NASA пока не планируется. Об этом 21 декабря заявил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано в беседе с ТАСС.

NASA (сс) Josh Hallett

Как пояснил Монталбано, никаких запусков с целью съёмок кинофильмов в космосе в расписании NASA на настоящее время нет. Также руководитель американской программы МКС отметил, что все частные компании свои идеи о том, чего бы они хотели сделать в космосе, должны в обязательном порядке согласовывать с NASA. В случае, если у какой-либо компании появится идея съёмок кинофильма на орбите Земли, такая концепция должна быть предварительно представлена специалистам NASA.

В мае 2020 года занимавший тогда должность руководителя NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что голливудский актёр Том Круз снимется в фильме режиссера Дага Лаймана, а часть съёмок, якобы будет проводиться на орбите Земли. Уточнялось, что в съёмках примет активное участие компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Однако миссия до настоящего времени так и не состоялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отснятые киногруппой на Международной космической станции материалы были переданы создателям фильма «Вызов».

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