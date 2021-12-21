Москва, 21 декабря, 2021, 04:14 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности введен с 20 декабря в Москве и Московской области из-за аномального холода, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

Отмечается, что в регионе будет наблюдаться температура воздуха, которая в среднем на 7−12 градусов ниже нормы. В Подмосковье предупреждение действует до 23:00 22 декабря, а в Москве — до 02:00 23 декабря. По прогнозу учреждения, днем 21 декабря в российской столице ожидается до 20 градусов ниже нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота снежных сугробов на базовой метеостанции ВДНХ в Москве достигла 25 см, что выше нормы на 10 см.