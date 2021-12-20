Порт-о-Пренс, , 22:46 — REGNUM Количество людей, погибших от взрыва автоцистерны с горючим в городе Кап-Аитьен, увеличилось до 90, сообщает 20 декабря агентство France-Presse со ссылкой на правительство Гаити.

Взрыв mikegi

При этом отмечено, что часть пострадавших остаются в тяжелом состоянии и число жертв может ещё увеличиться.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

Напомним, трагедия произошла 14 декабря. Ночью на одной из городских улиц перевернулся бензовоз. Местные жители сбежались на место аварии, стремясь запастись «бесплатным» горючим.

Вскоре произошел взрыв, разрушивший прилегающие дома и убивший десятки людей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии грузовик протаранил колонну военной техники США