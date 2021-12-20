София, 20 декабря, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Парламент Румынии рассмотрит окончательный вариант проекта бюджета страны на 2022 год на своем пленарном заседании в четверг, 23 декабря. Об этом 20 декабря заявил глава Палаты депутатов высшего законодательного органа страны Марчел Чолаку, сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Tax Credits Бюджет

По словам Чолаку, 21 декабря основные пункты документа пройдут процедуру обсуждения членами специальных комиссий, после чего бюджет направлен на утверждение в сенат (верхняя палата) и общее голосование. Как предполагают эксперты, в своей нынешней редакции проект «не вызовет разногласий в депутатской среде».

Напомним, в ходе заседания правительства Румынии 20 декабря представители исполнительной власти одобрили соответствующий документ. Новый бюджет предусматривает выделение дополнительных средств на оборону, социальную сферу и развитие транспортной инфраструктуры.