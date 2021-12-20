Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Российский исполнитель Obladaet (Назар Вотяков) работает над совместным материалом с британским рэпером Unknown T (Дэниел Лена). Об этом стало известно после публикации общих фотографий артистов на странице россиянина в Instagram 20 декабря 2021 года.

RichardLey Великобритания. Лондон

https://www.instagram.com/p/CXtam5VIgT-/

Процесс сотрудничества проходит в Лондоне (Великобритания), куда 12 декабря 2021 года улетел российский музыкант. На данный момент неизвестно, над каким именно проектом ведется работа.

Напомним, что ранее в Лондоне Obladaet записал альбом Random, премьера которого состоялась 26 марта 2021 года. Выход второй части пластинки запланирован на 2022 год.