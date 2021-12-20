Вашингтон, 20 декабря, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Госдепартамент США рекомендует американским гражданам воздерживаться от поездок на Украину, сообщает 20 декабря посольство США в Киеве на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По утверждению диппредставительства, причиной такой рекомендации является эпидемия коронавируса и «угроза со стороны России».

«Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить на Украину из-за COVID-19 и пересмотреть вопрос о поездках из-за возросших угроз со стороны России», — указано в заявлении посольства.

«Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски», — добавили американские дипломаты.