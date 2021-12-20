Рим, 20 декабря, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Поправки в пенсионное законодательство нужно вносить таким образом, чтобы не ставить под угрозу «устойчивость» пенсионной системы в среднесрочный и долгосрочный период, заявил на встрече с лидерами профсоюзов в понедельник, 20 декабря, премьер-министр Италии Марио Драги, передают национальные СМИ.

INSM Марио Драги

Днем ранее глава национального института социального обеспечения (Пенсионного фонда) Паскуале Тридико отметил, что если в Италии будет сохраняться ситуация, при которой в стране 60 миллионов жителей и лишь 23 миллиона работающих, то система такой нагрузки выдерживать не сможет.

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правоконсервативной «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа. Действие этой нормы прекратится в 2021 году. Основной вариант новой реформы — «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38).