Тирасполь, , 23:45 — REGNUM Занять Приднестровье силами ВС Молдавии и Украины можно за несколько часов, но военная мощь России эффективно сдерживает эту угрозу. Об этом 20 декабря заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Карта Приднестровья

«Территория Приднестровья практически ничем не защищена с востока, от Молдавии ее отделяет только водная преграда. Полеты беспилотников, в том числе американских, вылетавших с территории Румынии, осуществляются на протяжении ряда лет», — заявил эксперт.

Приднестровье наверняка очень хорошо изучено в качестве потенциального ТВД, там «вряд ли остался хоть сантиметр неизученной территории». Занять ее силами Молдавии и Украины можно было бы в течении нескольких часов. Однако России для решающего вмешательства в конфликт может хватить и тридцати минут, уверен политолог.

Поэтому жители Приднестровья совершенно спокойны и не переживает за собственную безопасность. Активность украинских военных возле Приднестровья пока не несёт реальной угрозы, сейчас «ее следует рассматривать исключительно как элемент дипломатической игры с Москвой», заключил Шорников.

Напомним, что части украинской армии начали активно проводить учения артиллерийских расчётов на границе с Приднестровьем, активизировалась работа беспилотников ВСУ разведывательного характера.