Москва, 20 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. 31-летний форвард московского «Локомотива» и национальной сборной России по футболу Федор Смолов может продолжить карьеру в МЛС (Главная лига США). Об этом 20 декабря сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Кирилл Венедиктов Фёдор Смолов

«К Смолову проявляют интерес несколько клубов MLS. Мы в хороших отношениях с агентом Смолова и мы решили посмотреть рынок и работать с Федей по Северной Америке. Он интересен клубам MLS», — цитирует агента Дэна Мильштейна «СЭ».

Федор Смолов перешел в «Локомотив» 9 августа 2018 года из «Краснодара» за 9 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Федор Смолов, сыграв в 22-х матчах за московский клуб во всех турнирах, забил семь мячей. Нападающий занимает пятое место в гонке бомбардиров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.