Париж, , 21:46 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, прибывший в Мексику 20 декабря, на этой неделе продолжит свое путешествие по Латинской Америке и посетит Коста-Рику. Об этом сообщает информагентство Prensa Latina со ссылкой на сообщение МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан Иллюстрация: flickr.com

Глава французской дипломатии встретится с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо и министром иностранных дел Родольфо Солано. Политики намереваются обсудить сотрудничество в рамках Альянса за многосторонность и меры противодействия климатическим изменениям. Также будет обсуждаться подготовка к саммиту Un Oceano, намеченному на 11 февраля 2022 года.

В последние месяцы Франция активно развивает дипломатические отношения и связи со многими латиноамериканскими странами. В начале декабря министр-делегат Франк Ристер совершил деловую поездку по Доминиканской Республике, Эквадору и Колумбии, а также провел двустороннюю комиссию по экономике с Кубой.

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