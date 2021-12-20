Москва, 20 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Блогеры команды SkyFam Team стали жить в одном доме. Об этом 20 декабря пишет портал SRSLY.

TikTok

Как отмечает портал, SkyFam Team теперь официально стал TikTok-домом, наряду с Dream Team House, Hype House Rus и другими. Блогеры SkyFam Team также объявили о том, что в январе 2022 года запустят собственное реалити-шоу на YouTube-канале команды.

https://www.instagram.com/p/CXn8ulpIyDm/

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года Герман Чёрных и Мари Сенн объявили о запуске собственного проекта. Позже к ним присоединились семь блогеров, образовав SkyFam Team.