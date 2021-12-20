Минск, 20 декабря, 2021, 20:44 — ИА Регнум. «Уголовное дело в отношении Софии Сапеги передано прокурору для направления в суд. В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке», — сообщила 20 декабря пресс-служба следственного комитета Белоруссии.

Цитаата из видео на YouTube Софья Сапега

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Сапега была арестована в мае при инциденте в белорусском воздушном пространстве с лайнером ирландской Ryanair: белорусский авиадиспетчер сообщил экипажу ложную информацию о якобы заложенной в самолёте бомбе, которой при экстренной посадке в Минске не оказалось. При этом с борта были ссажены два пассажира — Сапега и её спутник, основатель популярного оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого КГБ Белоруссии официально объявил «террористом». После оформления сотрудничества со следствием Сапегу и Протасевича перевели из СИЗО под домашний арест.

«В ходе предварительного расследования обвиняемой выполнены условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве», — констатировали в СК.

В итоге Сапега обвиняется по семи статьям Уголовного кодекса. По ч.3 ст.130 («экстремизм») — в разжигании и возбуждение «иной социальной вражды», а также розни по признаку «иной социальной принадлежности» в составе группы лиц с тяжкими последствиями (от 5 до 12 лет лишения свободы).

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Она также обвиняется по ч.4 ст.16 и ст.198 (организация воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, принуждении его к отказу от распространения информации, совершенной с применением насилия, с угрозой его применения, уничтожением и повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста); ч.1 и ч.2 ст.203−1 (незаконный умышленный сбор и распространение информации); ч.4 ст.16 и ст.364 (организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел); ч.4 ст.16 и ст.365 (организация воздействия на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы уничтожением и повреждением имущества, распространением клеветнических и оглашением иных сведений, которые он желает сохранить в тайне); ч.4 ст.16 и ч.1 ст.366 (организация насилия и угроз насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и иного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка, пресечению правонарушений, и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебных обязанностей и общественного долга); ч.4 ст.16 и ст.389 (организация угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судьи и их близких, и угроз распространением клеветнических и оглашением иных сведений, которые эти лица желают сохранить в тайне, совершенной в связи с осуществлением судьёй правосудия).

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Ранее, 8 декабря председатель белорусского следственного комитета Дмитрий Гора сообщил пропагандистам: «Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. В ближайшее время дело будет предъявлено для ознакомления». Гора уточнил: по этому же уголовному делу проходят также теперь уже бывшие сотрудники госмонополиста «Белтелеком» и другие лица.

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